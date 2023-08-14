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NBA／帕克笑稱鄧肯不喜歡法國人 眼睛擁有可怕超能力

聯合新聞網／ 綜合報導
吉諾布里(左)、鄧肯(中)、帕克(右)。 美聯社
吉諾布里(左)、鄧肯(中)、帕克(右)。 美聯社

NBA昨天舉行名人堂頒獎典禮，馬刺隊「法國小跑車」帕克（Tony Parker）昨天在頒獎典禮上開老戰友鄧肯（Tim Duncan）玩笑，使現場氣氛相當歡樂。

帕克、鄧肯和吉諾布里（Manu Ginobili）在名帥波波維奇（Gregg Popovich）治軍下，拿到4座總冠軍。鄧肯和吉諾布里先前已踏進名人堂，今年帕克和波波維奇也入選。

帕克在領獎感言中提到，「我想大家都知道這件事，但我想再說一遍。我菜鳥年時，鄧肯沒有和我說過話，當我這麼說時，有人以為我瘋了，但鄧肯確實不喜歡法國人，不喜歡我的法國口音。直到我和裴頓（Gary Payton）對戰後，他才開口說一些話。」

帕克也提到鄧肯的眼睛有超能力，「他從不用說話的方式來要球，他就只是看著我，當你只有19歲，來自法國，鄧肯這樣看著你時，這是非常可怕的事。」

馬刺 Tony Parker Tim Duncan

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