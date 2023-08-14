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NBA／世界盃冠軍前哨戰！ 布朗森9投全中熱身賽美國勝西班牙

中央社／ 台北14日電
美國隊後衛布朗森（Jalen Brunson，中）全場9投9中攻下21分。 法新社
美國隊後衛布朗森（Jalen Brunson，中）全場9投9中攻下21分。 法新社

美國男籃今天在第3場的世界盃熱身賽對上歐洲勁旅西班牙，靠著後衛布朗森（Jalen Brunson）全場9投9中攻下21分帶動下，以98比88擊敗西班牙，美國隊至今3場熱身賽平均勝分27.7分。

根據國際籃球總會（FIBA）資料顯示，西班牙目前高居男籃世界第1、美國則排在第2，因此今天這場熱身賽也被視為今年世界盃男籃的冠軍前哨戰。

美國媒體ESPN報導，美國隊在前3節僅以73比72取得些微領先，但美國隊在終場前3分13秒以90比84領先時，打出一波7比0的攻勢，將雙方差距擴大到雙位數，也提前奠定美國隊勝基。

美國隊此役表現出色，靠著防守後的迅速轉換快攻讓團隊命中率高達67%，其中2分球命中率71%、三分球命中率也有56%水準，反觀西班牙團隊命中率僅42%。

美國隊除了布朗森的21分外，中鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）也貢獻了14分，而從板凳出發的後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）打不到20分鐘就送出12次助攻，效率相當驚人。

儘管本屆世界盃美國隊近乎大換血，陣中幾乎沒有S級的NBA當家球星加入，但靠著一批肯拚肯防守的新生代好手，在3場熱身賽中取得連勝，包括以117比74擊敗波多黎各、92比62擊敗少了唐西奇（Luka Doncic）的斯洛維尼亞，以及今天擊敗西班牙。

ESPN報導，接下來美國隊預計前往阿布達比進行世界盃前的最後2場熱身賽，將分別對上希臘、德國。美國隊在今年世界盃男籃籤運不錯，預賽和希臘、紐西蘭、約旦同組，應可輕鬆過關。

2023年世界盃男籃賽將於8月25日開打，今年是世界盃史上首度分別在菲律賓馬尼拉、日本沖繩、印尼雅加達3地舉辦。

唐西奇 傑克森 哈利伯頓 Jalen Brunson

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