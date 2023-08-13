NBA／邀艾佛森任名人堂引薦人 韋德：生涯都選3號是因為你
手握3枚冠軍戒指的熱火傳奇韋德（Dwyane Wade）在今天迎來屬於自己的名人堂演講，演講中他除了感謝一路上陪伴自己的隊友、家人，也向身旁的偶像「戰神」艾佛森（Allen Iverson）真情告白，說艾佛森帶來的風潮是NBA史上獨樹一格的籃球文化。
韋德生涯集各大榮譽於一身，包含13度入選明星賽、3座總冠軍、8次年度球隊，也被去年NBA官方發表的歷史75大球星列入其中。NBA於今日舉行本屆名人堂頒獎典禮，韋德和諾維茨基（Dirk Nowitzki）、加索（Pau Gasol）、帕克（Tony Parker）等人一同登上頒獎台。
每名入選名人堂的球員可選擇一位名人堂成員於儀式中擔任引薦人，韋德選擇了自己的偶像艾佛森，而艾佛森也穿上印有韋德球衣背號的西裝到場力挺。
在選擇艾佛森為引薦人時，韋德曾向媒體表示艾佛森對比賽的影響力時常被眾人忽略。「艾佛森對社區、文化都有特殊的意義，所以我想要將他帶回球迷的視野，讓他獲得應有的敬重，並告訴他他有多重要。」韋德說：「人們總是討論喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）等傳奇球星，但卻很少見到艾佛森的名字，我等不及見到艾佛森在典禮中介紹自己。」
在今天名人堂致詞時，韋德再次在偶像面前表達對他的崇拜，也提到自己有許多地方是模仿他，像是為何背號選擇3號、在賽場上總是戴著袖套。「我想告訴你，我時時刻都關注你，因為看著你就像看到了自己，你在場上的樣子總是讓人熱血沸騰，你無所畏懼而且無人能阻擋。」
韋德說：「我真的非常尊敬你，我在大學乃至於職業生涯都選擇3號也是因為你，我打從心裡愛你並感謝你，你就是我們的文化。」
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