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NBA／馬刺師徒檔攜手進入名人堂 帕克笑稱擺脫不了波波維奇

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）、NBA退役球星帕克（Tony Parker）這對師徒，將追隨隊友吉諾布里（Manu Ginobili）和鄧肯（Tim Duncan）的腳步，成為名人堂的一員。 美聯社
馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）、NBA退役球星帕克（Tony Parker）這對師徒，將追隨隊友吉諾布里（Manu Ginobili）和鄧肯（Tim Duncan）的腳步，成為名人堂的一員。 美聯社

奈史密斯籃球名人堂將在明日舉辦入會的慶祝儀式，其中馬刺總教練波波維奇Gregg Popovich）、NBA退役球星帕克（Tony Parker）這對師徒，也將追隨隊友吉諾布里（Manu Ginobili）和鄧肯（Tim Duncan）的腳步，成為名人堂的一員。

帕克於2001年被馬刺隊第28順位選中，是「GDP連線」裡最後退役的球員，他在2019年加盟夏洛特黃蜂隊後，隔年便宣布退休。他接受《ESPN》記者邦普斯（Tim Bontemps）的訪問表示，馬刺「GDP連線」加上總教練波波維奇，四人的職業生涯幾乎重疊，現在又一起進入名人堂，這樣的感覺非常特別。

帕克更大開波波維奇玩笑，說自己無法擺脫波波維奇的束縛，「你確定嗎？你一定要讓我們兩個一起入選就對了是不是？」接著持續虧老教頭，「他答應我這次致詞會比中場訪問還要久，至少會超過5秒，希望他好好享受這一刻，就讓我們拭目以待吧！」

最後帕克仍相當感激波波維奇的照顧，「波波教練對我自己和職業生涯意義重大。他就像是我的第二個父親，我19歲加入聯盟後的第5場比賽就被他推入火坑，這是何其幸運才能成就這一切，能跟波波教練一起進入名人堂，我感到非常幸運。」

奈史密斯籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）今年共有6人入選，除了前馬刺師徒檔波波維奇（Gregg Popovich）、帕克（Tony Parker）外，諾維茨基（Dirk Nowitzki）、韋德（Dwyane Wade）和加索（Pau Gasol），還有WNBA教練與前球星哈蒙（Becky Hammon）都是其中一員。

值得一提的是這屆名人堂大吹歐洲風，除了法國的帕克外，還有NBA史上第1位歐洲出生的最有價值球員、德國傳奇諾維茨基，以及西班牙國寶加索，三人生涯高度重疊也長期競爭，巔峰時期都是球隊們門面，也都有冠軍戒指，而帕克更認為諾維茨基是史上最佳國際球員，並進一步表示這一切都要歸功於1992年奧運的夢幻隊，「我們應該是第一批讓球團認可成為球隊招牌的球員，我想這是1992年巴塞隆納奧運會上美國男籃夢幻隊在當時種下種子，才有現在的結果。」

波波維奇 名人堂 Tony Parker Gregg Popovich Dirk Nowitzki Tim Duncan Pau Gasol Manu Ginobili Dwyane Wade

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