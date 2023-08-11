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NBA／波爾辛吉斯傷退出世界盃？官方否認、本人IG洩端倪

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾辛吉斯。 路透
波爾辛吉斯。 路透

拉脫維亞今年要到台灣打世界盃男籃熱身賽，近日傳出塞爾蒂克球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）可能因傷退出世界盃，不過拉脫維亞籃球聯盟否認這消息。

根據歐洲記者法畢克（Rupert Fabig）消息，「波爾辛吉斯因腳傷，非常有可能缺席今年的男籃世界盃，他的團隊和塞爾蒂克球團將在世界盃開打前做決定。」

隨後他的說法被許多網友質疑，拉脫維亞籃球聯盟也發文否認波爾辛吉斯退賽的消息，「球員的個人訓練和團隊訓練都在進行中，正式球員名單將在12日公布。」

波爾辛吉斯今天也在個人IG限時動態，發布穿著拉脫維亞國家隊衣服練球的畫面。

波爾辛吉斯幫球迷簽名。 截圖自波爾辛吉斯IG限時動態
波爾辛吉斯幫球迷簽名。 截圖自波爾辛吉斯IG限時動態

波爾辛吉斯穿著國家隊衣服積極備戰。 截圖自波爾辛吉斯IG限時動態
波爾辛吉斯穿著國家隊衣服積極備戰。 截圖自波爾辛吉斯IG限時動態

Kristaps Porzingis

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