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NBA／自曝已不在意《NBA 2K24》數值 湯普森：我都32歲了

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 法新社
湯普森。 法新社

電玩遊戲《NBA 2K24》近期更新球員能力值，去年不滿自己三分球能力值過低的勇士球星湯普森（Klay Thompson），近日在節目上自曝已經不玩《NBA 2K》，也不在意球員數值了。

湯普森去年分享《NBA 2K23》三分球能力值排行榜，隊友柯瑞（Stephen Curry）高達99分；湯普森卻只有88分，因此他怒嗆這遊戲「變成排泄物」。

湯普森近期在快艇球星喬治（Paul George）的節目上表示，已退出《NBA 2K》，「我變得太容易生氣，我真的從那遊戲退休了。我之前把那遊戲看得太認真，會去想：『他（其他球員）不是那麼厲害，他不應該有這種評分。』」

「去年我還在和《NBA2K》總監抱怨我的投籃評分，我突然恍然大悟，我都32歲了，竟然還在計較《NBA2K》投籃數值」湯普森說。

湯普森也說自己現在的最愛的遊戲是《Madden NFL》（美式足球遊戲）。他還透露里約奧運期間，會和喬治一起玩《FIFA》，而且每次都贏。喬治會不信邪地一直玩，過程中會小賭怡情，湯普森笑說，「我的口袋都變得鼓鼓的。」

湯普森

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