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NBA／兒子心臟毛病盼準時讀大學 詹皇找最好醫學中心治療

聯合新聞網／ 綜合報導
父子倆周末前往明尼蘇達的梅約醫學中心（Mayo Clinic），希望能根除布朗尼的問題。 路透社
父子倆周末前往明尼蘇達的梅約醫學中心（Mayo Clinic），希望能根除布朗尼的問題。 路透社

湖人球星詹姆斯LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）練球時心臟驟停送醫，最後成功救回一條命，根據外媒《TMZ》報導指出，兩人周末前往明尼蘇達的梅約醫學中心（Mayo Clinic），此診所也是全美最好的醫療機構之一，希望能根除布朗尼的問題。

有趣的是，當時父子走出診所後引發一陣騷動，球迷們不僅將他的的座車包圍，還拿出拿出手機猛拍，並向車內的父子揮手道別。

布朗尼日前在南加州大學進行訓練時，因不明原因心臟驟停倒地，緊急送往加護病房治療，三天後，他的父親詹姆斯在推特上公開最新情況，表示布朗尼事發後，接受心臟驟停的相關治療，目前已經出院，並感謝大家的關心與各界協助。

布朗尼高中時靠著優秀表現，被ESPN評為四星高中生，並在今年選擇就讀南加州大學，未來高機率將投身NBA選秀。即便如此布朗尼仍不急於重返球場，目前的首要任務是將健康恢復到最佳狀態。

而根據每日郵報(DailyMail.com)的消息指出，布朗尼無意缺席大學生活，任何報導寫他考慮延後開學都是假的。

LeBron James Bronny James 選秀 詹姆斯 湖人

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