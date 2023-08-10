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NBA／昔日「MSN」連線 史陶德邁爾與馬里安入主太陽名人堂

聯合新聞網／ 綜合報導
史陶德邁爾(左)、奈許(中)、馬里安(右)。 截圖自推特
史陶德邁爾(左)、奈許(中)、馬里安(右)。 截圖自推特

太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）親自宣布，昔日「MSN」連線的兩名球星史陶德邁爾（Amare Stoudemire）與馬里安（Shawn Marion），將入主球隊名人堂（Ring of Honor），並退休兩人的球衣。

2004年傳奇球星奈許（Steve Nash）重返鳳凰城，在時任太陽總教練丹東尼（Mike D'Antoni）的帶領下，攜手史陶德邁爾及馬里昂將跑轟戰術發揚光大，席捲聯盟。不過太陽始終無法打進冠軍賽，2008年MSN連線瓦解，馬里安被交易到熱火，換回傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）；史陶德邁爾2010年轉戰尼克，奈許則在2012年加盟湖人。

奈許2015年就進入太陽名人堂，如今伊許比亞成為太陽新老闆，史陶德邁爾和馬里安終於等到入主球隊名人堂的機會。

伊許比亞在聲明中表示，「很榮幸在即將到來的球季，將史陶德麥爾和馬里安引進我們的名人堂。這兩位球員對太陽帶來不可思議的影響，我為能退休他們球衣，並表揚他們為我們球隊、球迷及籃球運動所做的一切感到自豪。」

太陽 Steve Nash Shawn Marion 史陶德邁爾

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