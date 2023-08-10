NBA／哈特4年8100萬美元提前續約 尼克綁定維拉諾瓦三兄弟

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，鋒衛搖擺人哈特（Josh Hart）和尼克隊達成協議，將以4年8100萬美元的價碼提前續約，細節談好後，他將繼續隨美國男籃征戰世界盃。

沃納羅斯基指出，哈特今年6月行使2023-2024年賽季1290萬美元的球員選項，使尼克能用全額中產條例，簽下他的維拉諾瓦大學同學迪文森佐（Donte DiVincenzo）。根據規定，4年8100萬美元是哈特提前續約能拿到的最高金額。

哈特在2017年選秀首輪第30順位被爵士隊選中，接著被交易到湖人，隨後陸續效力鵜鶘、拓荒者及尼克。他現在有機會擺脫「浪人生涯」，還能和大學同學布朗森（Jalen Brunson）及迪文森佐並肩作戰。

哈特的合約預計在2027-28賽季到期；迪文森佐今年簽下4年5000萬合約，2026-27賽季到期；布朗森去年以4年1.04億美元合約加盟尼克，2025-26賽季到期，但有球員選擇權。