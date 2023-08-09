NBA／柯瑞告誡不能「站著不動一直要球」名記藉機開酸3球星

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）擁有頂級無球跑位能力，總是讓防守者疲於奔命。他近日舉辦籃球訓練營，向球員們分享經驗時，強調跑位的重要性。

柯瑞在訓練營除了指導學員球技外，還分享打球的觀念，他強調溝通很重要，「老實說，我覺得我是場上最大聲的人，這是重點，我們需要每個人都發聲，尤其是當你試圖帶領一支球隊時，如果你說話，人們就會跟隨。」

另外，柯瑞也告訴學員不要「站著不動卻一直要球」，這是籃球場上最懦弱且沒用的舉動，他指出進攻有很多選擇，「包含幫隊友擋人、各方向空手切入及拉開空間。」

《The Ringer》記者歐康納（Kevin O'Connor）藉此開酸老鷹隊楊恩（Trae Young）、76人隊哈登（James Harden）、獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic），希望他們能向柯瑞學習。