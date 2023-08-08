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NBA／訓練營率隊擊敗美國一軍 活塞狀元：這是靶子隊的責任

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞狀元郎康寧漢在美國隊訓練營率領靶子隊贏球。 美國聯合通訊社
活塞狀元郎康寧漢在美國隊訓練營率領靶子隊贏球。 美國聯合通訊社

美國男籃在上周展開訓練營，但在集訓第二天身為一軍的美國隊卻出師不利，以39：47不敵靶子隊。雖然官方沒對外提供詳細數據，但據傳扮演主要持球者的活塞狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）是靶子隊致勝關鍵。而他近期受訪時談到這場比賽，則表示擊敗一軍是靶子隊該做，也是美國隊需要的。

在這場兩節合計20分鐘的比賽，靶子隊以8分之差拿下勝利。但賽後美國隊主帥柯爾（Steve Kerr）顯得一派輕鬆，並表示輸給靶子隊是美國隊的「傳統」，無論是1992年還是2019年都發生過，美國隊希望能有優秀的對手挑戰，而靶子隊也確實有能力辦到。

在靶子隊承擔主力控球角色的康寧漢也附和柯爾的說法，他表示靶子隊的目的就是幫助美國隊取得冠軍。「這是我們應該做的事」，康寧漢說，「我們的工作就是幫助美國隊為世界盃做好準備，所以很高興能夠擊敗他們，而他們也做出對的調整，所以我覺得他們準備好了。」

康寧漢因為多元的進攻技術、沉穩的球風及高控球的身材，被球探譽為是「本土版唐西奇（Luka Doncic）」。根據《The Athletic》報導，柯爾曾向靶子隊教練提出希望讓康寧漢擔任隊上的主控，扮演世界盃假想敵唐西奇在斯洛維尼亞的角色，讓美國隊試著對付這樣的球風。

此外，康寧漢也提到自己曾獲得美國隊邀請出戰世界盃，但最後忍痛回絕，原因是自己正處賽大傷康復的最後階段。上個賽季康寧漢僅出賽12場比賽就因左脛骨受傷報銷，今年他想要有完整的夏天讓身體跟精神為新賽季做足準備，況且也不希望自己一邊打世界盃一邊復健，導致無法全程參與。

當被問到是否有意願披上美國隊戰袍出戰明年奧運會，康寧漢也表示十分樂意。「當然，這可是美國隊，能夠為美國隊打球是至高無上的榮譽，所以我一直都願意」，康寧漢說。

Cade Cunningham

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