NBA／在個人訓練營提點小球員 柯瑞：溝通對團隊很重要

勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）前陣子在舊金山舉辦一年一度的個人籃球訓練營，集結了全美數名受到矚目的潛力高中生，柯瑞親自進行執導這群年輕球員，包含空手跑位、戰術配合與團隊意識等。近期柯瑞在訓練營中的一場演講引起外界關注，他不斷向球員們強調團隊溝通的重要性。

邁入第八年的柯瑞個人訓練營總是讓年輕球員們趨之若鶩，每個人都想親身接受柯瑞的教導，想方設法從柯瑞身上挖寶。而柯瑞也不藏私，不只下場與球員們進行訓練賽，也不吝於分享自己平時的訓練菜單，從嘴上說的基本觀念到身體力行，讓這群學生收穫滿滿。

身為一名在NBA取得四座總冠軍的偉大球員，深知如何贏球的柯瑞說話也別具說服力。近期他在訓練營就召集小球員們，向他們闡述為何溝通對團隊有巨大影響。「溝通，這是最重要的，我是是場上最大聲的球員，但這也是問題」，柯瑞說，「我們需要每個人都講話，尤其是當你想領導球隊的話，話語能讓其他人追隨你，它是團隊的基礎。」

「你們都沒有一起打過球，如果都不說話，要怎麼在短時間內變得更好呢？」柯瑞說，「把這件事當成原則：無論待在哪裡，都要在場上每個角落發揮存在感，它不會憑空出現，你必須替自己設立高標準。」

此外，在談到新賽季時，柯瑞表示希望能一雪從西區準決賽被淘汰的前恥，也提到團隊深度與分工必須明確。「球員總是被要求做一些和對自己看法不符的事」，柯瑞說，「但看看那些會贏球的球隊，每個人都很重要，每個人都有價值。也因此對某些人來說賽季不會總是美好。」