NBA／談布萊恩、詹姆斯私下差別 羅素：Kobe沒和我說過話

2015年被湖人選中的選秀榜眼羅素（D'Angelo Russell）去年季中被灰狼交易回老東家。兩度披上紫金戰衣的羅素，近期在上Podcast節目時談到與前後湖人一哥布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）的共事經驗，他則表示詹姆斯擅長社交，而布萊恩則是很做自己，兩人都用自己的方式邁向成功。

“Bron’s more involved with everybody, with everything. On the bus he’s social, on the plane he’s social. I sat next to [Kobe on the plane]… He never talked, he was real to himself.”



D’Angelo Russell compares LeBron and Kobe’s auras 👀



(via @PatBevPod)pic.twitter.com/0QQuIevJjS — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年8月3日

羅素進入NBA首年正巧是布萊恩生涯最後一季，在生涯八年間，他曾效力湖人、籃網、勇士、灰狼等隊，也曾在布萊恩、柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯三名歷史前十等級的巨星身邊打球。身為現役少數有與布萊恩、詹姆斯兩名湖人球星同隊經驗的球員，羅素受訪時就談到這兩人的領導風格有很大的不同。

「詹姆斯更積極融入所有人、所有事，不管是在巴士還是飛機上他都會跟人社交」，羅素說，「在新秀賽季時我飛機上的座位在布萊恩身邊，我總是觀察他，而他從來沒講過話，他很做自己。當時他在本子上寫書、寫關於電影的事，所以他全神貫注。」

羅素提到，布萊恩自帶一種氣場，所到之處所有人都會停下動作並變得安靜，雖然這感覺很奇怪，但布萊恩接受了這些。

不過羅素也指出，比較當時跟現在，球隊的目標不同或許也對布萊恩及詹姆斯兩人的行事風格有所影響。詹姆斯還在書寫自己的故事，所以仍然有活力和動力來取得成功；相反布萊恩則是早早宣告生涯最後一季，除了開始思考副業，陣中也大多為一年約和年輕球員，球隊不管是誰對於一切都在重新適應，該年球隊目標並非贏在當下。