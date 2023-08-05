NBA／投進生涯首顆三分球 戈貝爾爽喊：跟破處一樣
FIBA世界盃將在8月底開打，被譽為奪冠大熱門的法國隊也積極與其他參賽國家展開熱身賽。其中與蒙特內哥羅的比賽中，法國巨塔戈貝爾（Rudy Gobert）出手命中生涯首記3分外線，賽後他開心稱，「感覺跟破處一樣。」
戈貝爾10年的NBA職業生涯中，在三分線外出手14次，命中率是完美的0。去年在歐錦賽中三度挑戰三分線，3球盡墨。
不過今日的比賽中，他站在三分線外接獲隊友發球後，毫不猶豫出手命中，賽後提到這顆球，他直言，「我感覺我今晚破處了，這是我努力練習的成果，每年我的信心都在增強，現在我知道我可以在比賽中投進三分球。」
「我必須適應這種感覺。我的隊友信任我，我的教練也是如此。大多數球迷不知道場下發生的事情，可能會對球員努力做出的改變，而感到驚訝」戈貝爾補充說道。
戈貝爾在與蒙特內哥羅的熱身賽中，拿下16分、9籃板、2助攻及2阻攻的表現，率隊以80比69擊敗對手。
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