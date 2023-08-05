NBA／世界盃熱身賽驚傳受傷退場 唐西奇傷勢情況曝光

FIBA世界盃即將開打，NBA球星紛紛選擇在今夏披上國家隊戰袍出戰，其中就包括獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic），不過今日驚傳他在熱身賽中受傷離場。

斯洛維尼亞與希臘在世界盃熱身賽對決，比賽來到第2節，時間還剩2分半，唐西奇當時向前防守對方持球者，在繞開掩護時與對手的膝蓋意外相撞，他一瘸一拐的一直在原地跳，隨後痛苦的捂住自己的膝蓋，斯洛維尼亞也趕緊叫了暫停，讓唐西奇提前離場。

Luka Doncic had to leave the game early in Slovenia's exhibition matchup vs. Greece after appearing to bump knees with Emmanouil Chatzidakis.



Hope he's okay 🙏pic.twitter.com/ewi3zxgE69 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年8月4日

不過根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）的消息，唐西奇這次受傷沒有大礙，大家不需要擔心，只是為了預防起見提前離場。

值得一提的是同場比賽中，斯洛維尼亞前鋒肯卡（Vlatko Cancar）因為扣籃同樣受傷。當時他左腳落地後，便痛苦地摀住左膝，甚至連站起身都辦不到，最後被官方人員用擔架抬出場，傷勢似乎相當嚴重。