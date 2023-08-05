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NBA／將轉戰義大利聯賽？ 「牆哥」沃爾怒噴：假新聞

聯合新聞網／ 綜合報導
近期更有消息指出，沃爾將轉戰義大利甲級聯賽的米蘭奧林匹亞，對此他怒噴是假新聞。 路透通訊社
近期更有消息指出，沃爾將轉戰義大利甲級聯賽的米蘭奧林匹亞，對此他怒噴是假新聞。 路透通訊社

即將滿32歲的後衛沃爾John Wall）過去曾多次入選明星賽，近年飽受傷病所苦加上年齡問題，身手逐漸退化，讓他在自由市場上乏人問津。近期更有消息指出，沃爾將轉戰義大利甲級聯賽的米蘭奧林匹亞，對此他怒噴是假新聞。

沃爾過去是巫師的看板球星，效力巫師期間曾連續5屆入選明星賽。不過自17-18賽季開始，沃爾就因大大小小的傷勢無法上場，其中更因摔斷阿基里斯腱整季報銷，近幾年出賽均不超過42場。沃爾本季選擇轉戰快艇，不過出賽34場後就被打包送回火箭，火箭馬上將他裁掉，目前仍尋求一份NBA的合約。

日前在推特上有個名叫「NBACentral」的帳號就發了一篇文，表示沃爾正在跟米蘭奧林匹亞談論加盟事宜，沃爾看到這則貼文後，隨即對此回文怒噴，「你都從哪得到這些資訊的?假新聞啦!」

沃爾上季在快艇出賽34場，場均上場22.2分鐘，可得11.4分、5.2次助攻、2.7個籃板和0.8次抄截。對於替補控衛來說，這些數字相當漂亮，但他的三分球命中率僅3成03，投籃命中率也僅4成08，也讓外界對於沃爾的數據打上大大的問號。

沃爾 John Wall NBA 巫師 快艇 明星賽

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