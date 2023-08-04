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NBA／魔獸發文談詹皇和Kobe 不後悔毀掉兩人09年對決機會

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德。 本報資料照片
霍華德。 本報資料照片

2012年霍華德（Dwight Howard）被交易到湖人，與布萊恩（Kobe Bryant）、加索（Pau Gasol）及奈許（Steve Nash）組成四巨頭，不過最終以失敗收場。2019-20年賽季霍華德再次加盟湖人，於泡泡園區聯手詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）等人奪冠，外界也相當好奇他對兩大球星的看法。

霍華德稍早也在IG發文寫道，「人們總是問我，和兩位史上最偉大球星打球的感覺。這真的是榮譽，詹姆斯很有趣，我覺得我們有很好的化學反應，我希望能再聯手得到1枚冠軍戒指。」

「布萊恩非常嚴肅，現在回想起來，我明白他為何這麼做。我們當時處在職業生涯不同階段，他有更多經驗，我還太年輕，所以無法理解對方。如果能回到過去，我希望我們能合作久一點，最終得到那枚戒指。我喜歡和他們一起打球，但我不後悔毀掉布萊恩和詹姆斯的對決」霍華德說。

2009年湖人闖進總決賽，霍華德則率領魔術在東區冠軍賽，擊敗詹姆斯領軍的騎士隊，使詹姆斯和布萊恩兩大球星無緣在總決賽正面交鋒。最終湖人以4：1擊敗魔術。

霍華德文末用中文寫道，「想看到我跟Lebron還有Kobe再次在球場一起打球的話，在留言區留下籃球符號。」

Dwight Howard Kobe Bryant LeBron James

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