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NBA／擁有KD的勇士太舒適！伊古達拉：訓練只有20分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
伊古達拉(左)、杜蘭特(中)。 路透
伊古達拉(左)、杜蘭特(中)。 路透

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）熱衷打高爾夫球，他的多年戰友伊古達拉（Andre Iguodala）也有相同嗜好。伊古達拉近日受訪時透露，杜蘭特（Kevin Durant）加盟勇士後，有很多時間能鑽研高爾夫球。

伊古達拉近日接受高爾夫球節目訪問時表示，「當我們擁有KD時，我知道我們會贏下每場比賽。團隊訓練從早上11點開始，只有20分鐘，訓練內容就是我們取得共識，增加兩套戰術，看一些影片。」

伊古達拉透露自己8點半到健身房吃早餐、9點健身、10點做個人籃球訓練，11點開始團隊訓練。11點45分就在車上，12點15分抵達高爾夫球場。

杜蘭特2016年起效力勇士3個賽季，幫助勇士拿下2座總冠軍，個人也拿到2次FMVP。伊古達拉則在勇士4度奪冠，目前無合約在身，尚未正式宣布退休。

Kevin Durant Andre Iguodala

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