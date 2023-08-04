NBA／黃蜂正式易主！喬丹經營13年僅2度打進季後賽

喬丹（Michael Jordan）近期將黃蜂轉賣給投資管理公司老闆普洛堅（Gabe Plotkin）與私募股權公司董事長施納爾（Rick Schnall）團隊，根據《ESPN》報導，此交易已完成，黃蜂隊正式易主。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，NBA董事會上月進行投票，最終結果為29比1，唯一一張反對票是尼克隊老闆多蘭（James Dolan）所投，無阻喬丹將黃蜂轉賣。

喬丹近期也發布交易聲明，「我很高興將經營權交給兩位成功、創新的領導者Gabe and Rick，我知道黃蜂隊的未來將前途無量。我對球隊的未來感到興奮，並將在未來的新角色中繼續支持球隊和附近社區。」

普洛堅和施納爾也發布聯合聲明：「我們要感謝邁克爾給我們這個機會，以及他在整個過程中的支援。在他掌管球隊期間，他替黃蜂隊帶來了穩定，實現了許多商業里程碑，重新連結並投資於夏洛特當地社區，使黃蜂獲得了更大的成功。我們期待著在未來幾年內在這成功的基礎上繼續往前邁進。」

喬丹在2006年成為黃蜂前身夏洛特山貓的小股東，並在2010年以2.75億美元收購球隊多數股份入主黃蜂，接手以來，球隊僅2014、2016年打進季後賽，均止於首輪。近期以30億美元的價格轉賣球隊後，將結束長達13年的黃蜂老闆的身分，不過仍將持有球隊少數股權。