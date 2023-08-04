NBA／不看好38歲保羅能幫助勇士！卡森斯：他已經老了

勇士隊休賽季送走後衛波爾（Jordan Poole），換回38歲控衛保羅（Chris Paul），引發球迷熱議。前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）則直言，無法理解這筆交易。

卡森斯過去曾坦言很討厭保羅，並將保羅排除在歷史前5控衛。他近日受訪時也談到這筆交易，「我不理解勇士為何交易保羅，我覺得也許是合約問題，他們想清理薪資。從籃球層面來看，我不認為他會讓勇士進步。」

「他已經老了，我不是要否認他生涯的成就，我只是在說他生涯這個階段，沒辦法幫助勇士進步」卡森斯說。

現年32歲的卡森斯生涯場均19.6分10.2籃板3助攻，4度入選明星賽。不過他近年身手退化，上季沒有NBA球隊願意簽下他。因此他也轉戰波多黎各職籃大都會隊，尋求重返聯盟。