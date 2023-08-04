NBA／以為能守死柯瑞卻被得50分 喬治嘆：什麼戰術都沒用

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）擁有頂尖投籃及無球跑動能力，總是讓防守者疲於奔命。就算是生涯4次入選年度最佳防守陣容的快艇隊球星喬治（Paul George）也坦言，用盡任何方法都無法守住柯瑞。

喬治從生涯初期效力溜馬隊起，就展現出色防守能力，生涯總共拿過2次最佳防守陣容第一隊及2次第二隊。不過在面對歷史三分球王柯瑞，他也沒有解決方法。

喬治近日在個人節目上，回憶今年3月面對勇士的比賽，「他（柯瑞）上季對戰我們時拿到50分，我原本以為利用身高和臂展，那場比賽能守死他，我覺得自己能擠過那些掩護，不用擔心。不過無論防守戰術是什麼，首節中段開始就沒用了。」

該場比賽，柯瑞全場28投20中，包含8顆三分球，狂飆50分，不過快艇以134：126帶走勝利。