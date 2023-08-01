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NBA／稱自己天賦不下布萊恩 T-Mac：我沒待過爭冠球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
麥格瑞迪認為自己的天賦是歷史等級的。 美國聯合通訊社
麥格瑞迪認為自己的天賦是歷史等級的。 美國聯合通訊社

當球迷們替歷史球星進行排名時，季後賽的成績與冠軍數量會是重要的評斷標準。許多終生無冠的球員生涯評價都不免受到影響，而「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）便是其中一員。近其麥格瑞迪在受訪時就替自己抱不平，表示自己不像詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）等人待過爭冠級別的球隊。

麥格瑞迪生涯7度入選明星賽、7次獲選年度最佳陣容前三隊、拿下兩座得分王，2017年風光入選名人堂。然而，他生涯打了9次季後賽，卻只有一次闖過首輪，還是在已非主力的馬刺時期。在季後賽帶隊沒有代表作讓麥格瑞迪的評價大打折扣，被球迷笑稱是「麥一輪」。

不過麥格瑞迪對此不以為意，認為自己的天賦跟同是高中畢業進聯盟的布萊恩不相上下，只是搭配的隊友導致生涯成就有所差異。「我在天賦方面不輸布萊恩」，麥格瑞迪說，自己的季後賽履歷確實比不上布萊恩，「我有著獨特的天賦，只是沒有達到外界預期的高度，無論其他人感受如何，但當談論到天賦，我的水準絕對能跟偉大球員們媲美。」

此外，麥格瑞迪也認為自己跟布萊恩不同，過去身處的球隊並沒有爭冠級的陣容，所以才讓他的帶隊實力受到質疑。「我沒跟歐尼爾（Shaquille O'Neal）一起打過球、我待在沒有詹姆斯（LeBron James）的球隊，姚明是我遇過最好的隊友，但可惜我們無法同時保持健康。」

詹姆斯 布萊恩

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