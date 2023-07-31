NBA／挺喬神還是好友詹姆斯？韋德：喬丹一直是我的GOAT

關於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）和聯盟長青樹代名詞「詹皇」詹姆斯（Lebron James）誰才是NBA歷史最佳，是過去球迷、球員不斷爭辯的問題。準名人堂球星、同時也是詹姆斯好友的韋德（Dwyane Wade）近期受訪時表示，每個人心中都有自己的「GOAT」，他尊重每個選擇，但在他心中這個答案是喬丹。

韋德與詹姆斯之間的好感情無須多言，兩人同是2003黃金梯的一員、數次代表美國男籃出征國際賽，也曾在熱火搭檔四個賽季並達成二連霸。彼此在場上場下互相激勵、相知相惜，達到良性競爭並同時達到頂尖成就，在籃壇上成為一段佳話。

近期韋德在受訪時，就被問及若要在詹姆斯和喬丹之間選一個作為歷史最佳，他的答案為何？而韋德思考了一下表示，要選出歷史「最」佳是很困難的，GOAT這個詞可以指複數個。「我想，每個人心中都有自己的GOAT，這取決於我們看誰的比賽」，韋德說，「不管其他人表現有多棒，大家心中的喜好仍堅定不移，很大程度是因為特定的比賽風格。」

Dwyane Wade: "To me, it's hard to call one GOAT. It's a room of GOATs. Michael Jordan is in that room. One of my friends, LeBron James, is in that room." pic.twitter.com/FhnqqadJiO — HoopsHype (@hoopshype) 2023年7月28日

不過話鋒一轉，身為土生土長芝加哥人的韋德表示喬丹是自己心目中的歷史最佳。「我的GOAT一直是喬丹」，韋德說，喬丹是他成長過程的偶像，也見證了兩次三連霸的過程，「看看我的打球方式，我試圖模仿喬丹，但我也有其他喜歡的球員，像是艾佛森（Allen Iverson）、布萊恩（Kobe Bryant）......這些都是我眼中的GOAT。好比這是個GOAT的房間，喬丹在裡面，我的朋友詹姆斯也在裡面，每個人都有機會進來，每個時代都有各自的GOAT。」