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NBA／巴克利明年看好這4隊 名單內不見太陽、勇士
今年休賽季，各家球隊積極備戰明年球季，其中也發生了許多撼動聯盟板塊的大交易，不過NBA前球星、現擔任球評的巴克利巴克利（Charles Barkley）卻認為只有4支球隊有能力奪冠，其中竟然不包括外界看好的太陽跟勇士。
巴克利近期被問到誰能夠殺入明年的NBA總決賽，他表示現在預測有點太早了，不過後面他看了一下季後賽的球隊，他首先提到衛冕軍金塊。
「我為丹佛金塊感到高興，」巴克利接受《NBC Sports》採訪時透露，「看到小丑約柯奇（Nikola Jokic）的表現真是太了不起了。這對NBA來說是好事一樁。」
後面他提到湖人，認為湖人團隊戰力變得更強。同時也提到了塞爾蒂克，他認為現在塞爾蒂克現在會很有趣，「他們獲得了波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。」
最後他認為東區強權76人也該入列，不過後續也有補充說明，前提是必須先解決哈登(James Harden)的問題。
有趣的是其中沒有談到休賽季大補強的太陽跟勇士，當時太陽將老將保羅（Chris Paul）為核心包裹交易來明星後衛比爾（Bradley Beal），而勇士則是從巫師那邊再換來保羅。
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