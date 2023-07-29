NBA／巴克利明年看好這4隊 名單內不見太陽、勇士

湖人隊歷史輝煌，能夠獲得退休背號的球員寥寥無幾，近期湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）就自信認為，自家球星詹姆斯（Lebron James）肯定會入選名人堂，因此湖人也會讓他的背號退休。 巴

2023-07-29 11:12