NBA／生涯初期就被肯定 柯瑞憶與Kobe相處3個小故事

布萊恩（Kobe Bryant）已逝世超過3年，他留下來的「曼巴精神」仍留在許多球迷心中。柯瑞（Stephen Curry）和許多人一樣，看著布萊恩幫湖人奪下三連霸長大，因此他也相當尊敬布萊恩。他近日接受《Hot Ones》訪問時，就分享自己生涯初期與布萊恩之間的三個小故事。

第一個故事發生在柯瑞菜鳥球季，當時21歲的他試圖在NBA找到屬於自己的比賽方法；布萊恩則進入個人生涯第14季。當時勇士迎戰湖人，柯瑞在禁區做出巧妙的動作，接著後撤步跳投命中。進球後，攝影機照到坐在板凳席上的布萊恩，看起來對柯瑞的表現印象深刻。柯瑞強調，「這是最酷的事，布萊恩在肯定你的球技。」

第二個故事發生在勇士和湖人1場熱身賽，布萊恩像黑曼巴一樣，全場壓迫守死柯瑞，柯瑞還被強壯的布萊恩守到失去平衡，差點跌倒，只好從30英尺外隨便出手，結果球應聲入網。

柯瑞說，「然後我裝作什麼事都沒發生，那是你生命中最需要保持冷靜的時刻，因為他是嚇人的布萊恩，你要裝得很酷。他回場後拍我屁股，我不能承認在裝酷，所以我把他推開，假裝在防守。半場結束後，我馬上和別人說：『我要那個畫面，給我，我要放在手機裡。』」

pic.twitter.com/FUGkbgfBdC — James Burnes (@JamesBurnes8) 2023年7月27日

第三個故事是，布萊恩承認柯瑞在球場上有「殺手本能」，柯瑞總是帶著燦爛笑容和快樂的心打球，但布萊恩早就看穿一切，知道柯瑞與眾不同。柯瑞表示，「他不會隨便稱讚人，那真的很特別。」