NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，許多網友都表示不值得，且論點幾乎一致，認為不會左手運球的布朗，憑甚麼拿到這麼多錢？

塞爾蒂克日前與布朗簽下5年價值3.04億美元（約台幣92.27億元）的超級頂薪續約，這遠超去年約柯奇（Nikola Jokic）的5年2.64億（約76億台幣）美元，成為聯盟歷史上最大張的續約。

不過這也讓許多球迷質疑布朗不配這張合約，更在網路上有志一同的針對他無法用左手運球的問題大酸特酸，寫下：「不會左手運球能拿這麼多錢？」、「想像一下若布朗會左手運球會拿多少錢」，「給一個不會左手運球的球員3億美元實在太瘋狂了！」等。

$304 million to a guy with no left hand??? pic.twitter.com/LilwUi9yKu — LakeShowYo (@LakeShowYo) 2023年7月25日

Imagine how much money he’d make if he could dribble with his left hand. https://t.co/espAeo6Dtx — Eli Hershkovich (@EliHershkovich) 2023年7月25日

Paying a guy $300 million to not dribble with his left hand is wild https://t.co/TJHLXYZwd1 — Shehan Jeyarajah (@ShehanJeyarajah) 2023年7月25日

he got all this money and he can’t even dribble with his left?!? https://t.co/L37kdcB5FB — sean yoo (@SeanYoo) 2023年7月25日

事實上布朗能簽下破紀錄的3億美元續約，主要是因團隊薪資上限持續成長，預期這紀錄保持不了多久，很快就會被其他人陸續改寫，像是他的隊友泰托姆(Jason Tatum)就有很高機率會超越他的合約。