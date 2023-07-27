NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？
塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，許多網友都表示不值得，且論點幾乎一致，認為不會左手運球的布朗，憑甚麼拿到這麼多錢？
塞爾蒂克日前與布朗簽下5年價值3.04億美元（約台幣92.27億元）的超級頂薪續約，這遠超去年約柯奇（Nikola Jokic）的5年2.64億（約76億台幣）美元，成為聯盟歷史上最大張的續約。
不過這也讓許多球迷質疑布朗不配這張合約，更在網路上有志一同的針對他無法用左手運球的問題大酸特酸，寫下：「不會左手運球能拿這麼多錢？」、「想像一下若布朗會左手運球會拿多少錢」，「給一個不會左手運球的球員3億美元實在太瘋狂了！」等。
事實上布朗能簽下破紀錄的3億美元續約，主要是因團隊薪資上限持續成長，預期這紀錄保持不了多久，很快就會被其他人陸續改寫，像是他的隊友泰托姆(Jason Tatum)就有很高機率會超越他的合約。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言