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NBA／被男網友指控3P性侵後首發聲 魔獸：沒傷害過任何人

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔獸」霍華德。 報系資料照
「魔獸」霍華德。 報系資料照

前NBA球星「魔獸霍華德（Dwight Howard）上季來台打球，掀起一陣旋風。不過美國八卦媒體《RadarOnline》近日獨家爆料，霍華德被指控曾強迫一名在IG上認識的男網友3P，還涉嫌毆打和非法監禁。如今霍華德打破沉默，在節目上全盤否認此事。

根據《RadarOnline》先前報導指出，一名叫哈波 （Stephen Harper）的男子指控，2021年5月時透過IG認識霍華德，雙方開始進行許多露骨的鹹濕對話，同年7月獲邀到霍華德位在喬治亞州的家中，被詢問是否想「多人運動」。哈波拒絕後，霍華德逼他進行未經同意的性行為，霍華德後來也因攻擊、毆打、非法監禁等遭到起訴。

外媒報導，霍華德近日接受《Way Up With Angela Yee》訪問時否認相關指控，更表示自己這輩子沒傷害過任何人。對於男網友的指控，霍華德表示沒有特別在意，不過他對自己的家人很抱歉，因為他們沒必要看到這些內容。

魔獸 霍華德

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