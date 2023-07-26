NBA／美媒預測10大假摔球員布魯克斯第1 賭盤卻看好詹皇

NBA新賽季確定將針對假摔開罰，美媒近日撰文預測假摔排行榜前10名，轉戰火箭隊的布魯克斯（Dillon Brooks）高居第1；不過賭盤卻看好湖人巨星詹姆斯（LeBon James）排名第1。

聯盟日前決定，新賽季球員假摔被抓到，將領到1次技術犯規。美媒《Bleacher Report》近日也預測新賽季假摔次數前10名，依序為火箭隊布魯克斯、灰熊隊史馬特（Marcus Smart）、熱火隊羅瑞（Kyle Lowry）、湖人隊里夫斯（Austin Reaves）、雷霆隊威廉斯（Jaylin Williams）、76人隊哈登（James Harden）、勇士隊保羅（Chris Paul）、湖人隊詹姆斯、76人隊安比德（Joel Embiid）及老鷹隊楊恩（Trae Young）。

該文章也分享這些球員的假摔「黑歷史」影片，其中布魯克斯大學時期就有誇張演出。

美媒《Clutch Points》也分享賭盤賠率，前3低依序是詹姆斯、勇士隊保羅及格林（Draymond Green）。