NBA／相信西蒙斯 籃網布里吉斯：健康的話天空才是極限

前狀元西蒙斯（Ben Simmons）近年來不僅飽受傷病困擾，就連心理狀況也成為外界最擔心的問題，目前新賽季能否完全康復回到球場上仍是未知數。而籃網新一哥布里吉斯（Mikal Bridges）近期受訪談到西蒙斯時，認為上賽季的背傷影響了他的狀況，也表示籃網全隊都會挺西蒙斯，盼他能重拾信心。

西蒙斯在前年賽季中從七六人被交易到籃網，但近一年半僅出陣42場比賽，從今年二月開始就因背部傷勢沒有再出賽過。根據外媒指出，西蒙斯還沒開始進行五對五，甚至是三對三的比賽對抗，外界對於新賽季西蒙斯能否重返賽場抱有很大的質疑。前陣子籃網總管馬克斯（Sean Marks）及總教練馮恩（Jacque Vaughn）在受訪時都談到西蒙斯的未來，也不約而同表示希望西蒙斯能在九月的訓練營前回歸。

除了教練總管一起對西蒙斯喊話，籃網隊友也力挺西蒙斯，近期新一哥布里吉斯受訪時就提到自己對西蒙斯實力的信心。「我對他絕對有信心，而且與他同在」，布里吉斯說，「只要陪在他身邊給予支持就好。我們當然希望他在場上打出侵略性，但即使沒有，我們依舊是兄弟；就算在場上連續投丟五球，我還是會叫他繼續投，得建立這樣的自信心。」

布里吉斯表示，最重要的是讓西蒙斯有信心面對失敗，不希望讓他感受到壓力或是被討厭。同時，布里吉斯也認為以西蒙斯的天賦，絕對有能力在場上有頂尖表現。「他在上賽季的表現受到背傷影響」，布里吉斯說，「他知道自己身體的能耐，而且知道能做到什麼，我相信他會重拾自信，特別是他保持健康而且球隊中所有人都支持他，天空才是他的極限，」