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NBA／傳沙國開1年7.76億美元網羅姆巴佩 遠超詹皇20年薪水

聯合新聞網／ 綜合報導
姆巴佩。 美聯社
姆巴佩。 美聯社

沙烏地職業足球聯賽希拉爾俱樂部為網羅法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），傳出向他提供1年7.76億美元大合約，許多NBA球星都相當羨慕。

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在推特喊話，「希拉爾隊你可以簽我，我看起來像姆巴佩」。姆巴佩本人也轉發這則推文，發了笑哭的表情符號。

剛和勇士隊續約的格林（Draymond Green）則表示，「他們也有籃球聯賽對吧？我合約上的墨水還沒乾。」

湖人巨星詹姆斯（Lebron James）則貼出電影「阿甘正傳」主角狂奔的迷因圖，並寫道，「當他們打電話給我的經紀人，提供1年合約時，我前往沙國的樣子。」

據知名運動薪資計算網站「Spotrac」統計，詹姆斯職業生涯前20年的球員薪水總和約4.3億美元，加上合約最後2年約5.3億美元。安戴托昆波如果走完合約，13年總共拿到3.35億美元左右。

姆巴佩 LeBron James

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