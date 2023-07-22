NBA／蓋伊遭裁後恢復自由身 傳多支季後賽勁旅有興趣

雷霆名單人數爆滿，因此日前決定裁掉36歲前鋒蓋伊（Rudy Gay），不過根據外媒消息，預計多支季後賽勁旅有興趣將這名老將納入麾下。

下個月就將年滿37歲的蓋伊，過去是名穩定的鋒線得分好手，場均得分年年都達雙位數以上，不過上季在爵士，場均僅得5.2分、2.9個籃板，投籃命中率為37.8%，各項數據都是生涯最低。

據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的報導指出，一但蓋伊確定遭到揮棄，包括勇士、獨行俠、鵜鶘、公牛或湖人等5支球隊都對蓋伊感興趣。

蓋伊在柯林斯（John Collins）交易案中被送往老鷹，後續又被老鷹交易到雷霆，不過雷霆目前球隊正式名單人數太多，身為老將的蓋伊自然是被裁掉的首要目標。

雷霆裁掉蓋伊後，仍需支付其650萬美元的剩餘薪資，因此想要簽約的球隊只需支付老將底薪即可。