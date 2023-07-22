快訊

賴清德過境美國 對美、對中效應是否會始料未及？

台中天然氣接收站安全儀控故障 王美花：中油今到台中廠區全廠檢修

NONO丟臉丟到國外！BBC大報台灣MeToo群狼亂舞

NBA／蓋伊遭裁後恢復自由身 傳多支季後賽勁旅有興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
前鋒蓋伊（Rudy Gay）多支季後賽勁旅有興趣將這名老將納入麾下。 美聯社
前鋒蓋伊（Rudy Gay）多支季後賽勁旅有興趣將這名老將納入麾下。 美聯社

雷霆名單人數爆滿，因此日前決定裁掉36歲前鋒蓋伊（Rudy Gay），不過根據外媒消息，預計多支季後賽勁旅有興趣將這名老將納入麾下。

下個月就將年滿37歲的蓋伊，過去是名穩定的鋒線得分好手，場均得分年年都達雙位數以上，不過上季在爵士，場均僅得5.2分、2.9個籃板，投籃命中率為37.8%，各項數據都是生涯最低。

據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的報導指出，一但蓋伊確定遭到揮棄，包括勇士獨行俠鵜鶘、公牛或湖人等5支球隊都對蓋伊感興趣。

蓋伊在柯林斯（John Collins）交易案中被送往老鷹，後續又被老鷹交易到雷霆，不過雷霆目前球隊正式名單人數太多，身為老將的蓋伊自然是被裁掉的首要目標。

雷霆裁掉蓋伊後，仍需支付其650萬美元的剩餘薪資，因此想要簽約的球隊只需支付老將底薪即可。

雷霆 老鷹 勇士 鵜鶘 爵士 獨行俠 Rudy Gay

延伸閱讀

NBA／摩納哥簽下「天行者」華克 上賽季曾橫掃溫班亞瑪

NBA／「阿舍哥」羅賓森登時尚秀 盼把握機會大啖美食

NBA／嗆米契爾卻吃癟 威廉斯回憶：堪稱亞瑞納斯經典回顧

NBA／溫班亞瑪透露在練賈霸「天勾」媒體直呼是作弊絕招

相關新聞

「魔獸」捲性侵醜聞遭起訴！美媒爆：強迫男網友3P還動粗

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）上季加盟台灣T1職籃的雲豹隊，一舉一動備受外界矚目，但美國八卦媒...

NBA／摩納哥簽下「天行者」華克 上賽季曾橫掃溫班亞瑪

曾在2019年獲選NBA年度第3隊的前獨行俠隊後衛「天行者」華克（Kemba Walker）在今天傳出與摩納哥籃球俱樂部...

NBA／21年冠軍賽柯瑞顯神威 前綠衫軍球員：他與眾不同

2021年總冠軍賽上，塞爾蒂克面對勇士曾一度取得系列賽2比1的優勢，只是勇士在接下來的比賽直落三將塞爾蒂克掃地出門，而當時效力於綠衫軍的G．威廉斯（Grant Williams）如今仍對柯瑞（Step

NBA／里夫斯分享衛少暖心之舉 盛讚他是「最好的隊友」

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）上季曾被《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）稱為湖人隊的「休息室吸血鬼」。許多球星第一時間聲援，湖人後衛里夫斯（Austin R

NBA／溫班亞瑪透露在練賈霸「天勾」媒體直呼是作弊絕招

NBA選秀會上，法國怪物溫班亞瑪(Victor Wembanyama)確定由馬刺以狀元籤選入，近期他也透露自己想要學賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）招牌天勾，搭配上他的體能與技術，讓媒體

NBA／蓋伊遭裁後恢復自由身 傳多支季後賽勁旅有興趣

雷霆名單人數爆滿，因此日前決定裁掉36歲前鋒蓋伊（Rudy Gay），不過根據外媒消息，預計多支季後賽勁旅有興趣將這名老將納入麾下。 下個月就將年滿37歲的蓋伊，過去是名穩定的鋒線得分好手，場均

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦