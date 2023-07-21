NBA／嗆米契爾卻吃癟 威廉斯回憶：堪稱亞瑞納斯經典回顧

防守悍將威廉斯（Grant Williams）在場上常與對手有口角糾紛，當然也有吃癟的時候，講到當時跟米契爾（Donovan Mitchell）嗆聲時的回憶，威廉斯自己也笑了出來。

當時第四節僅剩0.8秒，塞爾蒂克與騎士平手，威廉斯切入獲得罰球機會，罰球前他信誓旦旦的向米契爾嗆聲「我兩球都會進」，沒想到事情恰恰相反，兩罰全沒進，讓比賽進入延長賽，結果塞爾蒂克在延長賽軟手，遭到騎士大逆轉。

Grant Williams tells Donovan Mitchell he'll make both FT's to win then misses them both 💀



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威廉斯近日上平森（Theo Pinson）的PODACAST節目上，重新回憶起那殘酷的時刻笑稱，「堪稱是亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的經典回顧。我兩罰都投不進，從那以後，我覺得到賽季結束後我大概投歪了六次罰球。我那時候只要站上罰球線就像有心理障礙一樣。」

威廉斯指的正是，2006年東區季後賽首輪，巫師對決騎士，當時騎士在系列賽已經聽牌，G6延長賽僅剩15秒時，巫師還有兩分領先，亞瑞納斯被送上罰球線，結果第一罰意外投歪，第二罰準備時，對手詹姆斯（LeBron James）上前說，「要是你第二罰也沒進，比賽就結束了。」亞瑞納斯雖然沒有理會，但第二罰竟然也沒進，最終騎士的瓊斯(Damon Jones)投進絕殺球，巫師旋即遭淘汰。