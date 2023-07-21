NBA／IG發文出怪聲？哈登：是時候跳脫舒適圈

「大鬍子」哈登（James Harden）6月底向76人隊喊「賣我」，後來傳出只想到快艇隊打球。不過76人至今尚未有交易動作，而哈登稍早在IG上發文，相當耐人尋味。

哈登在個人IG限時動態上發文寫道：「已經舒適太久，是時候跳脫舒適圈了。」由於哈登先前喊賣我，又有消息指出他和總管莫雷（Daryl Morey）關係決裂，因此貼文一出被各家外國媒體轉發，引起球迷討論。

哈登寫下「是時候跳脫舒適圈了」。 截圖自哈登IG限動

《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）指出，76人尚未和其他球隊進行哈登交易案的實質性對話，不過聯盟其他球隊高層已獲知，哈登只想去快艇。費雪也提到，如果交易案拖到媒體日還沒完成，哈登會先出席訓練營。

哈登上季例行賽繳出21.0分10.7助攻6.1籃板的數據；季後賽20.3分8.3助攻6.3籃板，命中率只有39.3%。如果哈登最終如願離隊，將是他自2021年1月以來，第3次被交易。