NBA／「微笑刺客」預言塞爾提克總冠軍 而太陽是最大競爭者

NBA東區冠軍搶7大戰中，塞爾提克被熱火下剋上淘汰，但休賽季他們也沒有閒著，交易來拉脫維亞「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），企圖明年再次衝擊總冠軍賽。對此NBATV的分析師「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）受訪時表示對塞爾提克補強滿意，並認為明年冠軍將會是塞爾提克。

塞爾提克休賽季透過三方交易，將上季年度防守球員史馬特（Marcus Smart）交易走，盤來波爾辛吉斯和今年選秀第25順位與2024年勇士的首輪籤。湯瑪斯認為波爾辛吉斯就是賽爾提克缺少的冠軍拼圖，「也許波爾辛吉斯就是他們缺少的那一塊，現在湊齊了所有的奪冠要素，他們有機會能贏到最後。」

湯瑪斯提到這筆交易與活塞當時拿丹特利（Adrian Dantley）去換阿吉雷（Mark Aguirre）一樣，「我看到了相似之處，他們確實必須交易走史馬特（Marcus Smart），即便如此，球隊的核心依舊完好無損，塞爾提克叩關總冠軍賽的大門很久了。想想看泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）多麼年輕就取得成功了。沒有多少人能在沒有贏得冠軍的情況下取得這樣的成功。」

湯瑪斯也提到潛在總冠軍賽的競爭者是太陽，「太陽隊交易來杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal），以及他們在自由球員市場上所做的一切，都相當優秀。自新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）收購太陽後，他們就一直在努力替球隊打造奪冠陣容。在半年內，他就讓球隊擁有爭冠的競爭力，所以你必須為他在短時間內替球隊做的事情一個大大的肯定。」

太陽在季後賽發揮不佳，最終遭金塊4比2淘汰於西區半決賽。但與塞爾提克一樣，太陽在休賽季大破大立，他們對陣容進行了重組，將保羅（Chris Paul）交易到巫師，迎來了比爾和內線長人小寶兒（Bol Bol）來輔佐太陽雙槍杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）。