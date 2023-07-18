NBA／土耳其中鋒尤爾特塞芬離開熱火 兩年合約轉戰爵士

上季效力熱火隊的土耳其中鋒尤爾特塞芬（Omer Yurtseven）和爵士隊達成協議，簽下一份2年合約。

爵士隊官方宣布這項消息，不過合約細節尚未公開。尤爾特塞芬的經紀人向《ESPN》透露，這是一份2年合約，首年薪水為280萬美元。爵士目前陣中有凱斯勒（Walker Kessler）和歐林尼克（Kelly Olynyk）兩名長人，尤爾特塞芬預計擔任第3中鋒。

尤爾特塞芬上季效力熱火，因傷休息不少時間，總共只打9場比賽，平均貢獻4.4分2.6籃板。熱火休賽季和陣中另一位中鋒羅賓森（Orlando Robinson）續約，並以2年合約從自由市場挖來布萊恩（Thomas Bryant），長人陣容已大致底定，因此已無這位土耳其長人空間。