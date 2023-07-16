NBA／建議威廉森減肥以控制體態 巴克利：我們可不是保母

2019年選秀狀元威廉森（Zion Williamson）健康時在場上的宰制力無庸置疑，但最大的問題就是不健康。隨著頂薪合約在下個賽季即將開跑，威廉森的出席狀況將對鵜鶘的陣容結構造成極大的影響。而近期退役球星巴克利（Charles Barkley）就指出威廉森的休賽季課題很簡單，那就是控制體態。

威廉森本季僅出賽29場比賽，在領新秀合約的這4年間平均一季出賽不到30場。大小傷病不斷的身體不只影響到個人發揮，也讓鵜鶘的戰績受到不少衝擊，從威廉森有出賽的前半季鵜鶘能位居西區前三，最終卻進不了季後賽就能略知一二。

在今年選秀會前，更傳出鵜鶘有意以威廉森為籌碼交易選秀籤，在在顯示鵜鶘的耐心正不斷減少，並對威廉森的職業道德感到疑慮。

威廉森上一次出賽已經可以追溯到一月初，但威廉森除了生理上狀況頻出，就連心理狀況也受到外界擔憂。不只在附加賽前坦言身體狀況無虞，但因「害怕受傷」而無法克服心理陰影；近期在Instagram限時動態也貼出了一首歌曲，歌詞寫著「不敢相信自殺的念頭在腦海中，我想離開」，再次引起球迷們擔心其身心狀況。

由於威廉森身高6呎6卻擁有高達284磅的體重，在初登聯盟時就有不少人質疑，威廉森的膝蓋是否能承受他的體重和飛天遁地的打法。而巴克利近日受訪時，更直言威廉森必須要透過減肥控制體態。「道理很簡單，他必須要保持體態」，巴克利說，「這可是職業籃球，況且我們不是他的保母。」

巴克利也認為從合約精神的角度，要求威廉森控制體態並不是件過分的事情。「他領著頂薪合約，為了讓他拿到應得的錢，我不覺得要求他們控制體態是在多管閒事。」巴克利說。