NBA／坦言與唐西奇無瑜亮情結 楊恩：不會感到壓力

楊恩（Trae Young）與唐西奇（Luka Doncic）做為2018選秀梯次的領頭羊，從新秀年就開始飽受比較，雖然兩人帶隊成績最高都曾打入分區冠軍戰，但唐西奇所獲得的個人榮譽顯然又更多一點。近期楊恩在上格林（Draymond Green）的節目時便被問及此事，而他則表示自己對此並無壓力。

楊恩及唐西奇自從在選秀會上被交易，似乎就注定了生涯離不開互相比較，而兩人也各自成長為球隊的一哥。雖然楊恩兩度全明星、一次年度隊的成就在同梯當中十分亮眼，但在唐西奇被外界認定引領NBA下個世代的超級巨星光環下，仍舊稍顯遜色。

楊恩近期在格林的節目上就談到了與唐西奇亦敵亦友的關係。格林問道，「你的名字在交易流言中時有所聞，但唐西奇從未被討論過是否該被交易」，格林說，「他入選全明星，你也入選全明星；他獲頒年度隊伍，你也曾獲得這項榮譽。你們的帶隊成績並沒有太大落差，攤開數據來看，你的得分跟他接近，助攻甚至還小勝一些。因為交易你們常被比較，對此你有什麼感覺？」

楊恩則大氣回應，表示自己其實不會感到壓力，且目標始終放在爭冠。「我對此已不再感到任何壓力」，楊恩說，「我知道懂的人就會懂，一旦我拿到總冠軍，會有更多人看到我正在做的事。」

楊恩也說，自己非常欣賞唐西奇，私下也常進行互動，兩人之間沒有瑜亮情結。「我對任何人都沒有仇恨，特別是唐西奇，我們時常交談，也很敬愛、尊重彼此。不同人看待人的方式不同，所以我不會讓自己身陷其中。」