NBA／滿意勇士補強後的新陣容 柯瑞：比去年合理很多

即便薪資空間看似動彈不得,勇士仍在休賽季替陣容換上了全新風貌,對於新總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)繳出的第一張成績單,老大哥柯瑞(Stephen Curry)很滿意,直言「陣容比去年合理多了」。

勇士上個月送走奪冠功臣波爾(Jordan Poole),像巫師換來宿敵保羅(Chris Paul),之後在簽回跳出合約的格林(Draymond Green),放走另一個格林(JaMychal Green)、後衛迪文森佐(Donte DiVincenzo),再從自由市場帶回後衛喬瑟夫(Cory Joseph)、前鋒薩里奇(Dario Saric),目前僅剩第15名球員是空缺。

UPDATED SQUAD! The #Warriors have added Dario Saric to the roster. They get a big who can stretch the floor. pic.twitter.com/DTwHgcNwjD

儘管外界對保羅能否融入勇士抱持疑慮,據《NBC Sports》報導,柯瑞倒是對這陣容讚譽有加,,「我們試著讓每塊拼圖更好地融入,為球隊在攻守兩端帶來多元性。現在主核心回來了,又找來可以提升陣容深度的保羅以及其他老將。」

除了老將,柯瑞也期待陣中新秀的成長,「我們有庫明加(Jonathan Kuminga)、穆迪(Moses Moody)兩位三年級生,他們很有機會邁入職業生涯下一步。」最後為這支勇士隊下了最佳註解,「我覺得跟去年比,新陣容合理多了。」

