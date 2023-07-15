快訊

熟悉的家鄉味！周子瑜素顏現身機場 手拿「台灣國民零食」粉絲嗨

中職／黃泰龍「家中有事」變離隊 悍將發聲明解釋

「泰利」颱風生成！外圍雲系今晚掃台灣 雨區曝光

NBA／滿意勇士補強後的新陣容 柯瑞：比去年合理很多

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞對勇士的新陣容很滿意。 法新社
柯瑞對勇士的新陣容很滿意。 法新社

即便薪資空間看似動彈不得，勇士仍在休賽季替陣容換上了全新風貌，對於新總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）繳出的第一張成績單，老大哥柯瑞（Stephen Curry）很滿意，直言「陣容比去年合理多了」。

勇士上個月送走奪冠功臣波爾（Jordan Poole），像巫師換來宿敵保羅（Chris Paul），之後在簽回跳出合約的格林（Draymond Green），放走另一個格林（JaMychal Green）、後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo），再從自由市場帶回後衛喬瑟夫（Cory Joseph）、前鋒薩里奇（Dario Saric），目前僅剩第15名球員是空缺。

儘管外界對保羅能否融入勇士抱持疑慮，據《NBC Sports》報導，柯瑞倒是對這陣容讚譽有加，，「我們試著讓每塊拼圖更好地融入，為球隊在攻守兩端帶來多元性。現在主核心回來了，又找來可以提升陣容深度的保羅以及其他老將。」

除了老將，柯瑞也期待陣中新秀的成長，「我們有庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）兩位三年級生，他們很有機會邁入職業生涯下一步。」最後為這支勇士隊下了最佳註解，「我覺得跟去年比，新陣容合理多了。」

勇士保留三巨頭核心，送走具未來性的波爾找來保羅，除了讓未來薪資保有彈性外，最大目的就是要維持奪冠競爭力，但西區強隊環伺，勇士勢必得迅速磨合完畢，才有機會殺出重圍。

勇士 柯瑞

相關新聞

NBA／滿意勇士補強後的新陣容 柯瑞：比去年合理很多

即便薪資空間看似動彈不得，勇士仍在休賽季替陣容換上了全新風貌，對於新總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）繳出的第一張成績單，老大哥柯瑞（Stephen Curry）很滿意，直言「陣容比去

NBA／葛登底薪投靠太陽就是要贏 證實是老闆親自招募

交易來比爾（Bradley Beal）後，薪資爆炸的太陽僅能透過底薪補強，在這限制下，由老闆伊許比亞（Mat Ishbia）親自招募的老將葛登（Eric Gordon），就成為球隊最重要的爭冠拼圖，他

NBA／黃蜂出品乏人問津？ 烏布瑞與華盛頓竟還沒球隊要

NBA自由市場開啟已過兩週，各球隊陣容多數已底定，但黃蜂上季表現出色的兩名主力前鋒，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）以及華盛頓（P.J. Washington）目前竟然仍乏人問津，讓美媒深感疑

NBA／獨行俠長人烏龍爆扣自家籃框？竟是裁判恍神搞錯邊！

夏季聯盟今天發生有趣Play，獨行俠長人賓漢姆（Marcus Bingham jr）今天看起來攻錯籃框、一度成為「烏龍球」主角，沒想到他其實是場上少數清醒的人，真正鬧笑話的其實是裁判，他也在推特上還自

NBA／里拉德與AD喊「賣我」兩樣情 鵜鶘總管：感謝有人抬價

里拉德（Damian Lillard）喊「賣我」後卻希望指定邁阿密為下家，底牌盡出讓拓荒者難以獲得豐厚報價，對此，曾在戴維斯（Anthony Davis）交易案面臨類似情形，卻收回豐厚資產的鵜鶘總管葛

NBA／公牛因球哥申請傷病特例獲准 獲1020萬美元補強機會

公牛控衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）因第3度接受左膝手術，預期無限期缺陣，新賽季高機率報銷。公牛日前申請1020萬美元傷病特例，今天聯盟正式核准。 鮑爾2021年和公牛簽下4年8500萬

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦