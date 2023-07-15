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NBA／黃蜂出品乏人問津？ 烏布瑞與華盛頓竟還沒球隊要

聯合新聞網／ 綜合報導
本季場均超過20分的烏布瑞還沒有找到工作。 路透社
本季場均超過20分的烏布瑞還沒有找到工作。 路透社

NBA自由市場開啟已過兩週，各球隊陣容多數已底定，但黃蜂上季表現出色的兩名主力前鋒，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）以及華盛頓（P.J. Washington）目前竟然仍乏人問津，讓美媒深感疑惑。

黃蜂本季屋漏偏逢連夜雨，一哥小鮑爾（LaMelo Ball）球季中後段因傷報銷，原定的副手布里吉斯（Miles Bridges）則因家暴案錯過整季。在這情況下，接下得分重擔的正是前鋒烏布瑞，他也把握機會本季刷出生涯最高的20.3分，附帶5.2籃板、1.1助攻。

不過進入休賽季後，成為完全自由球員的烏布瑞目前卻乏人問津，讓《NBC Sports》記者赫林（Kurt Helin）相當不解，「我知道他不是最有效率的砍將，防守端也不是大鎖。但竟然沒收到任何報價，還是很讓人驚訝。」接著表示若有球隊能以底薪延攬他，將會是「自由市場一大偷」。

上季效力黃蜂的華盛頓是受限自由球員。 路透社
上季效力黃蜂的華盛頓是受限自由球員。 路透社

和烏布瑞情況相似的還有黃蜂另一主力華盛頓，本季73場比賽皆先發上陣，場均15.7分、4.9籃板、2.9助攻，且生涯三分命中率有.366，是相當好用的「延伸四號」，不過由於他是受限自由球員，黃蜂有權跟進各隊報價，或許是這限制讓各隊怯步，加上自由市場已近尾聲，爭冠球隊多數已沒薪資空間，少數的重建球隊如火箭也幾乎已填滿薪資下限，難再開出溢價合約。

赫林就指出，華盛頓現在有三條路可以走，「第一個最不可能，接受黃蜂的低價合約；第二個，接受850萬美元的合格報價，在下季成為完全自由球員；最後，找到合適下家先簽後換，讓黃蜂能拿回報酬。」

值得一提的是二當家「家暴男」布里吉斯日前已接受黃蜂的合格報價，嘗試在下季打回身價，這可能會是華盛頓效仿的路徑，至於烏布瑞則前景未明，只能繼續尋找下一件球衣。

黃蜂

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