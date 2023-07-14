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NBA／里拉德去熱火露曙光！ 外媒曝距達成交易僅剩1首輪籤

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火是里拉德目前唯一可能下家。 路透通訊社
熱火是里拉德目前唯一可能下家。 路透通訊社

停滯多時的里拉德（Damian Lillard）交易案露出曙光，今日有外媒指出，熱火拓荒者的談判差距已逐漸縮小，南灘軍團距離迎接這名超級球星可能僅剩一張首輪籤的距離！

里拉德喊「賣我」已接近半個月，由於他「非熱火不去」的堅持，再加上拓荒者不願以認賠的方式草草出清，對於熱火最佳籌碼射手赫洛（Tyler Herro）也沒興趣，甚至傳出可能會複雜程度可能會涉及超過5隊成史上最多，讓交易案陷入停滯。拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）也直言：「如果要花幾個月，那就等吧。」

拓荒者不願賤賣的態度，讓這齣「賣我」戲碼看來要上演很久。不過，《奧勒岡人報》記者芬特雷斯（Aaron J. Fentress）在Podcast上揭露了最新進展，稱雙方差距已縮小，距離完成交易只差臨門一腳，「如果拓荒者能拿到四個首輪籤、兩個年輕潛力、填薪資球員，這筆交易應該會達成。我被告知，邁阿密現在已提出三個首輪籤、赫洛（Tyler Herro）、填薪資球員，或許還有一名年輕潛力。重點是，該如何找到第四枚首輪籤？如果拓荒者不想要赫洛，你必須找別隊接下他，然後換回一張首輪籤。」

「這樣你就會有四個首輪、至少一個新星、填薪資球員，根據消息，這非常接近，他們只要想辦法做到就可以了。」芬特雷斯還說，這段期間，熱火跟拓荒者並沒有花很多時間商量交易，就看哪一隊會加入成為交易案最後拼圖。

熱火其他休賽季操作，已因里拉德凍結，拓荒者也必須交易他，才能正式重建。因此，這筆生意何時成交，深深地影響兩隊。

拓荒者 熱火 里拉德

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