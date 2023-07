NBA／里拉德去熱火露曙光！ 外媒曝距達成交易僅剩1首輪籤

停滯多時的里拉德(Damian Lillard)交易案露出曙光,今日有外媒指出,熱火與拓荒者的談判差距已逐漸縮小,南灘軍團距離迎接這名超級球星可能僅剩一張首輪籤的距離!

里拉德喊「賣我」已接近半個月,由於他「非熱火不去」的堅持,再加上拓荒者不願以認賠的方式草草出清,對於熱火最佳籌碼射手赫洛(Tyler Herro)也沒興趣,甚至傳出可能會複雜程度可能會涉及超過5隊成史上最多,讓交易案陷入停滯。拓荒者總管克隆寧(Joe Cronin)也直言:「如果要花幾個月,那就等吧。」

Blazers GM Joe Cronin tells reporters on a Damian Lillard trade: "If it takes months, it takes months."

拓荒者不願賤賣的態度,讓這齣「賣我」戲碼看來要上演很久。不過,《奧勒岡人報》記者芬特雷斯(Aaron J. Fentress)在Podcast上揭露了最新進展,稱雙方差距已縮小,距離完成交易只差臨門一腳,「如果拓荒者能拿到四個首輪籤、兩個年輕潛力、填薪資球員,這筆交易應該會達成。我被告知,邁阿密現在已提出三個首輪籤、赫洛(Tyler Herro)、填薪資球員,或許還有一名年輕潛力。重點是,該如何找到第四枚首輪籤?如果拓荒者不想要赫洛,你必須找別隊接下他,然後換回一張首輪籤。」

Heat have made a trade offer to the Blazers centered around Tyler Herro and 3 first-round picks for Damian Lillard, per @AaronJFentress pic.twitter.com/w8gN63lHcf