NBA／他和柯瑞是最後2名忠誠巨星！ 字母哥按讚轉發球迷貼文

里拉德（Damian Lillard）申請交易後，離開波特蘭已是時間問題，使長留母隊的巨星又將減少一員，有網友稱這讓「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、柯瑞（Stephen Curry）的存在更顯難得，貼出兩人合照寫下「最後兩名忠誠巨星」，也引來字母哥按讚轉發。

NBA自詹姆斯（LeBron James）當年的「Decision」轉隊熱火組三巨頭帶動後，如今已是「抱團時代」，若球員對球隊現況不滿、看不到爭冠可能，就傾向前往更具競爭力的隊伍，與其他球星共組巨頭，像過去「大嘴」米勒（Reggie Miller）般「一人守一城」的情景已相當少見，就連以「忠誠」為榮的里拉德，都在耐心殆盡後求去。

聯盟中現在仍在母隊的球隊一哥，若已至少10年為限，扣掉喊賣我的里拉德，只剩下來在公鹿剛好打滿10年的安戴托昆波，和效力勇士已13年的柯瑞兩人，有球迷在推特貼出兩人在明星賽合作的照片，在下方寫道，「聯盟最後兩位保持忠誠的球員。」這則推文還引來字母哥本人轉推，並附上感謝的表情符號。

柯瑞前年與勇士達成4年2.15億美元頂薪續約，可預期將在這終老；安戴托昆波後年將獲得球員選擇權，目前也沒有任何離開跡象。