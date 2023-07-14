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NBA／外媒稱76人慰留無果 哈登還指定下家想被交易至快艇

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登一心想前往快艇。 路透社
哈登一心想前往快艇。 路透社

執行球員選擇權後喊出「賣我」的哈登（James Harden），交易案目前陷入停滯，儘管76人想在這段時間修補關係，美媒稱他的去意仍十分堅決，且仿效拓荒者里拉德（Damian Lillard）作法、指定自己的下家就是快艇。

哈登和76人總管莫雷（Daryl Morey）曾在火箭共事多年，但對於莫雷季後對他的續約處理態度很不滿，最終決定執行球員選項後向球隊要求交易，期望雙方好聚好散。

然而，和另一邊的里拉德（Damian Lillard）交易案雷同，有行無市的哈登，並沒有接近被送去任何隊伍。根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，76人不急著結束雙方的合作，「莫雷比任何人了解哈登的複雜個性，在夏季聯賽裡，其他隊總管們告訴我，聯盟普遍認為76人正嘗試留下哈登。」

然而報導中指出，哈登不接受76人慰留決心離隊，更指定下家、希望前往洛杉磯加盟快艇，「據親近哈登的消息來源，他想離開費城的立場沒有改變，至今仍對莫雷很不滿。即便最近跟安比德（Joel Embiid）、前76人老闆魯賓（Michael Rubin）出現在同個場合，他依舊只想穿著快艇球衣迎接下一季。」

多方消息可證實雙方已撕破臉，但76人總管莫雷是出了名的有耐心，預期沒有對等包裹是不會輕易點頭交易。

本季是哈登在費城首個完整球季，他繳出場均21分、6.1籃板、10.7助攻的成績，也是聯盟助攻王。他的去留、或是最終能換回什麼資產，都對76人的爭冠之路影響甚大。

76人 哈登

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