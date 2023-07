NBA／外媒稱76人慰留無果 哈登還指定下家想被交易至快艇

執行球員選擇權後喊出「賣我」的哈登(James Harden),交易案目前陷入停滯,儘管76人想在這段時間修補關係,美媒稱他的去意仍十分堅決,且仿效拓荒者里拉德(Damian Lillard)作法、指定自己的下家就是快艇。

哈登和76人總管莫雷(Daryl Morey)曾在火箭共事多年,但對於莫雷季後對他的續約處理態度很不滿,最終決定執行球員選項後向球隊要求交易,期望雙方好聚好散。

然而,和另一邊的里拉德(Damian Lillard)交易案雷同,有行無市的哈登,並沒有接近被送去任何隊伍。根據《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)報導,76人不急著結束雙方的合作,「莫雷比任何人了解哈登的複雜個性,在夏季聯賽裡,其他隊總管們告訴我,聯盟普遍認為76人正嘗試留下哈登。」

然而報導中指出,哈登不接受76人慰留決心離隊,更指定下家、希望前往洛杉磯加盟快艇,「據親近哈登的消息來源,他想離開費城的立場沒有改變,至今仍對莫雷很不滿。即便最近跟安比德(Joel Embiid)、前76人老闆魯賓(Michael Rubin)出現在同個場合,他依舊只想穿著快艇球衣迎接下一季。」

多方消息可證實雙方已撕破臉,但76人總管莫雷是出了名的有耐心,預期沒有對等包裹是不會輕易點頭交易。

