NBA／「不會順從勇士每個願望」 美媒：保羅盼和浪花一同先發

保羅（Chris Paul）降臨勇士隊後，該如何適應球隊體系，或是在球隊的定位備受外界關注。對此，外媒表示，生涯18季都是先發出賽的他，希望維持這項紀錄，沒有意願打替補。

由於183公分的保羅和188公分的柯瑞（Stephen Curry）皆屬矮後衛，讓球迷擔心兩人在後場防守會相當吃力。因此，有人提出保羅應從替補出發、帶領勇士二陣，並與庫明加（Jonathan Kuminga）等小將打自己熟悉的擋拆配合。

不過，在前幾天的加盟記者談到角色問題時，保羅表示，他和總教練柯爾（Steve Kerr）還沒有討論過自己的定位，「訓練營開始後我們會有對話。我日前已和柯爾聊過，但無關我要打先發還是替補。」

There’s been no discussion between Chris Paul and Steve Kerr about Paul coming off the bench. “It’ll be a conversation when camp starts. Me and Steve have talked, but that ain’t something where it’s, ‘What up, man? You starting or coming off the bench.” pic.twitter.com/JYSO9hcHqE — Anthony Slater (@anthonyVslater) July 10, 2023

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）稍早則指出，保羅希望勇士能主打小陣容，讓他和浪花兄弟一同先發，他也不一定會接受擔任替補帶第二陣容的提議，「這透露出的最大資訊，就是保羅不會順從勇士每個願望，而會確定自己的意見被聽到。」

勇士用波爾（Jordan Poole）換來保羅的交易震撼聯盟，雖然達成提升球隊多元性目標，團隊化學效應的不確定性卻也隨之上升，雙方勢必得不斷磨合，才能達到奪冠的共同目標。