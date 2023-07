NBA／「不會順從勇士每個願望」 美媒：保羅盼和浪花一同先發

保羅(Chris Paul)降臨勇士隊後,該如何適應球隊體系,或是在球隊的定位備受外界關注。對此,外媒表示,生涯18季都是先發出賽的他,希望維持這項紀錄,沒有意願打替補。

由於183公分的保羅和188公分的柯瑞(Stephen Curry)皆屬矮後衛,讓球迷擔心兩人在後場防守會相當吃力。因此,有人提出保羅應從替補出發、帶領勇士二陣,並與庫明加(Jonathan Kuminga)等小將打自己熟悉的擋拆配合。

不過,在前幾天的加盟記者談到角色問題時,保羅表示,他和總教練柯爾(Steve Kerr)還沒有討論過自己的定位,「訓練營開始後我們會有對話。我日前已和柯爾聊過,但無關我要打先發還是替補。」

There’s been no discussion between Chris Paul and Steve Kerr about Paul coming off the bench. “It’ll be a conversation when camp starts. Me and Steve have talked, but that ain’t something where it’s, ‘What up, man? You starting or coming off the bench.” pic.twitter.com/JYSO9hcHqE