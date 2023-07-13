NBA／艾佛森回憶曾跳到歐尼爾背上 Kobe問：你想死嗎？

「戰神」艾佛森（Allen Iverson）2001年曾率76人隊打進總冠軍賽，對手是歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）組成的湖人「OK連線」。艾佛森近日回憶他曾跳到216公分的歐尼爾身上，試圖犯規阻止進攻，這動作看在布萊恩眼裡簡直不可思議。

艾佛森只有183公分，是NBA史上最矮的選秀狀元，不過身材劣勢加上招牌的「胯下運球」，反而讓他擄獲許多球迷的心。他2000-01年賽季獲得年度MVP，更率隊打進總冠軍賽，雖最終以1比4落敗，但當年發生許多值得回憶的趣事。

艾佛森表示，「歐尼爾每場比賽都被攻擊，你懂我意思嗎？有多少次他被犯規卻沒響哨？」艾佛森舉例，「有次我對上他們，那是例行賽，我記得他們把球傳給歐尼爾，我試圖在他起跳前犯規，我跳到他的背上，他卻帶著我直接起跳。Kobe看著我說，『你有什麼毛病？你想死嗎？你找死嗎？』」

艾佛森2001年總冠軍賽，場均出戰47.4分鐘，拿到35.6分5.6籃板3.8助攻及1.8抄截，可惜歐尼爾和布萊恩場均聯手攻進57.6分，因此湖人還是在該季完成二連霸。