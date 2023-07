NBA／復出首季就奪冠 穆雷擊敗韋蘭德獲ESPY東山再起獎

金塊後衛穆雷(Jamal Murray)本賽季收穫頗豐,傷癒復出首季就為球隊拿下冠軍,他還靠著這段勵志過程,在ESPY典禮中獲選年度東山再起獎。

作為約柯奇(Nikola Jokic)旁的二把手,穆雷進入聯盟後逐年成長,在2019-20賽季的泡泡園區季後賽大放異彩,幫助球隊在首輪、次輪面臨1:3劣勢下翻盤,挺進西區冠軍賽。然而,穆雷在隔年四月遭遇阿基里斯腱傷勢,讓他該年季後賽、上賽季皆報銷。

養傷期間,心灰意冷的穆雷曾詢問教頭馬龍(Mike Malone),自己是否會被交易,馬龍則真切地告訴穆雷,「你是我們的。」金塊最終也等到甜美回報,穆雷最終撐過低潮,本季復出後回復傷前水準,在例行賽繳出場均20分、4籃板、6.2助攻,並於季後賽屢屢以火力支撐球隊,為丹佛帶回47年來首座冠軍。

Jamal Murray tore his ACL in 2021.



He thought he was damaged goods and Nuggets would trade him. Mike Malone reassured Murray he would stay and be back a better player.



Two years later: Murray averaged 26.1 / 7.1 / 5.7 and won the NBA title.#NBAFinals pic.twitter.com/DqkUw3udTF