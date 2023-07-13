NBA／復出首季就奪冠 穆雷擊敗韋蘭德獲ESPY東山再起獎
金塊後衛穆雷（Jamal Murray）本賽季收穫頗豐，傷癒復出首季就為球隊拿下冠軍，他還靠著這段勵志過程，在ESPY典禮中獲選年度東山再起獎。
作為約柯奇（Nikola Jokic）旁的二把手，穆雷進入聯盟後逐年成長，在2019-20賽季的泡泡園區季後賽大放異彩，幫助球隊在首輪、次輪面臨1：3劣勢下翻盤，挺進西區冠軍賽。然而，穆雷在隔年四月遭遇阿基里斯腱傷勢，讓他該年季後賽、上賽季皆報銷。
養傷期間，心灰意冷的穆雷曾詢問教頭馬龍（Mike Malone），自己是否會被交易，馬龍則真切地告訴穆雷，「你是我們的。」金塊最終也等到甜美回報，穆雷最終撐過低潮，本季復出後回復傷前水準，在例行賽繳出場均20分、4籃板、6.2助攻，並於季後賽屢屢以火力支撐球隊，為丹佛帶回47年來首座冠軍。
Jamal Murray tore his ACL in 2021.— Landon Thomas (@sixfivelando) June 13, 2023
He thought he was damaged goods and Nuggets would trade him. Mike Malone reassured Murray he would stay and be back a better player.
Two years later: Murray averaged 26.1 / 7.1 / 5.7 and won the NBA title.#NBAFinals pic.twitter.com/DqkUw3udTF
穆雷谷底反彈的故事，獲得了體壇肯定。ESPY典禮上，穆雷擊敗前UFC冠軍瓊斯（Jon Jones）、WNBA球星湯瑪斯（Alyssa Thomas）、大都會賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）等人，拿下東山再起獎，為自己不凡的賽季錦上添花。
The comeback that led to a championship 🏆— ESPN (@espn) July 13, 2023
Jamal Murray wins the ESPY for Best Comeback Player! pic.twitter.com/woI3660mug
巧合的是，去年獲獎者勇士球星湯普森（Klay Thompson）經歷與穆雷相似，都是復出首季就幫隊伍奪冠的後衛。
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