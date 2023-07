NBA／期盼和哈登相隔6年再度聯手 貝佛利喊話：我愛你

哈登(James Harden)休賽季和76人隊續約談判破裂,因此選擇執行合約最後1年球員選項,並要求76人將他交易掉。對此,安比德(Joel Embiid)近日喊話哈登回來,休賽季才以老將底薪加盟76人的貝佛利(Patrick Beverley),也盼望哈登歸隊。

過去貝佛利和哈登在火箭當過6年隊友,彼此培養革命情感,他近日受訪時向哈登溫情喊話,「James(哈登)我愛你,兄弟留下來。哈登真的是我的好朋友,我進入NBA首年在休士頓,和他在那6年了。我非常熟悉哈登,很興奮能一起走下去,他知道我在這,所以我們拭目以待。」

"James, I love you bro. Stay!"



Patrick Beverley REALLY wants to reunite with Harden 😅



(via @NBCSPhilly)pic.twitter.com/Wve9G4jpOD