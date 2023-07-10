NBA／試圖解放進攻空間 傳騎士開放交易禁區巨人艾倫

去年重返季後賽的騎士在休賽季持續招兵買馬，陸續簽下了史特魯斯（Max Strus）、尼恩（Georges Niang）等人，就是為了補強上個賽季貧弱的側翼戰力及三分。另外，根據外媒指出，在禁區長人幾乎都沒有投射的情況下，騎士也不排除交易主力中鋒艾倫（Jarrett Allen）。

上個賽季騎士在交易來米契爾（Donovan Mitchell）後戰績有顯著進步，一舉殺到了分區第四種子的位置，然而在首輪就慘遭尼克以4：1淘汰。外界認為騎士坐擁艾倫、莫布里（Evan Mobley）這組優秀雙塔組合，卻被羅賓森（Mitchell Robinson）打出破口是落敗的主因，其中艾倫在系列賽場均9.4分、7.4籃板的不及格表現，讓他成為被考慮交易的人選。

上一季騎士場均得分為112.3，在進入季後賽的球隊中僅贏過熱火，在團隊三分有水準以上成績的情況下，擁擠的禁區空間成為影響團隊進攻的一大因素。艾倫與莫布里兩人場均出手三分數加起來不到1.5次，幾乎可以說是沒有外線威脅，在如今強調三分與快速球風的NBA生態，這對雙塔的打法非常「反主流」。兩人的進攻熱區重疊，導致騎士的禁區空間受限，不只打不出「1+1>2」的效果，也對後場雙槍造成不少影響。

雖然艾倫剩餘3年6000萬美元的合約在未來聯盟薪資持續上漲的態勢下看來相當超值，不過生涯第二個賽季就進入年度防守對伍的莫布里顯然才是騎士未來的不動核心，而艾倫「俗又大碗」的合約也成了騎士欲升級陣容的最好籌碼。但短期內騎士仍只是聽取報價為主，若沒有能讓球隊顯著提升的包裹，騎士也不會隨意將艾倫交易出去。