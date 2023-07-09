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NBA／74歲波波維奇續約馬刺5年 超過8000萬美元創紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波波維奇創下史上總教練最大合約紀錄。 美聯社
波波維奇創下史上總教練最大合約紀錄。 美聯社

根據馬刺官方的消息，74歲的傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）與球隊正式達成續約協議，5年合約總價將超過8000萬美元，創下聯盟歷史上最大教練合約紀錄。

原先紀錄是由波波維奇昔日子弟兵威廉斯（Monty Williams）所創下。威廉斯在被太陽解雇之後，很快就獲得活塞的重金延攬，簽下6年7850萬美元的合約，寫下新高紀錄。但這項紀錄隨即就被波波維奇打破。

波波維奇是在1996-97年季中開始接掌馬刺，隔年隨即帶領球隊攀上巔峰，連續22年打進季後賽，贏得5座總冠軍，更寫下連續18年至少拿到50勝的超級紀錄。

27年的執教生涯，波波維奇累積戰績1366勝761敗，高居史上第一；季後賽累積170勝114敗，僅次於「禪師」傑克森的229勝和「油頭」萊里的171勝。3度贏得年度最佳總教練，入選奈史密斯籃球名人堂。

近4個賽季馬刺在面臨三巨頭先後退休以及接班人雷納德（Kawhi Leonard）出走後的嚴重衝擊，都未能打進季後賽，踏上長期的重建之路，年事已高的波波維奇也被外界揣測會在合約到期後選擇退休。

不過隨著馬刺幸運拿到狀元籤並搶下法國天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），讓老教頭也忍不住決定繼續征戰江湖。期盼能為馬刺打造另一個以狀元長人為主軸的盛世。

除了個人執教成績優異外，波波維奇的子弟兵也在聯盟的教練或管理階層開枝散葉。

波波維奇如何調教天才長人溫班亞瑪成了外界關注的焦點。 截自網路
波波維奇如何調教天才長人溫班亞瑪成了外界關注的焦點。 截自網路

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