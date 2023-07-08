NBA／夏聯首秀遭震撼教育 溫班亞瑪坦言：不知道在幹嘛

眾所矚目的馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今日迎來NBA首秀，與榜眼米勒（Brandon Miller）上演對決，但這名法國怪物，卻在首日遭到了震撼教育。

今日馬刺對上黃蜂的比賽，溫班亞瑪以中鋒身分先發，不過，他剛開賽時進攻手感不佳，籃下、外線皆難得手，直到比賽過去三分鐘後，才靠著超過220公分的身高，在兩人看管下打板得分。

然而，溫班亞瑪的進攻並沒有就此加溫，整場比賽13投僅2中，三分球則是6中1，再加上4次全進的罰球，整場僅得9分，可說是差強人意。不過，溫班亞瑪在防守端表現優異，不僅摘下8個籃板，還賞了黃蜂5個火鍋，其中一次對象還是米勒，但也曾被瓊斯（Kai Jones）變成隔扣背景。

"That's a game-changer."



The No. 1 pick is already a defensive force 😳



5 blocks for @vicw_32 in his #NBA2KSummerLeague debut! pic.twitter.com/t1V0e2vSPA — NBA Draft (@NBADraft) July 8, 2023

賽後受訪時，溫班亞瑪表示自己還在適應比賽，「因為是首戰的關係，下次會更進步，希望每場比賽都能變更好。」至於屢屢被拿來和榜眼米勒做比較，他則回應：「米勒完全值得第二順位，作為新秀，我們不知道未來會發生什麼，但我為他獻上最大的祝福。」另外，他在賽後記者會上也坦言：「我不太知道自己在場上的時候在幹嘛，但我一直在試著學習。」

Victor Wembanyama humble on his #Spurs debut:



“I didn’t really know what I was doing on the court, but I’m trying to learn…” pic.twitter.com/DdKcGJDlJ1 — Nate Ryan (@nateryansports) July 8, 2023

週一，馬刺將迎戰拓荒者，屆時，溫班亞瑪有機會在對上探花韓德森（Scoot Henderson）時，重新調整狀態，證明自己作為狀元的身價。