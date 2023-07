NBA／夏聯首秀遭震撼教育 溫班亞瑪坦言：不知道在幹嘛

眾所矚目的馬刺狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama),今日迎來NBA首秀,與榜眼米勒(Brandon Miller)上演對決,但這名法國怪物,卻在首日遭到了震撼教育。

今日馬刺對上黃蜂的比賽,溫班亞瑪以中鋒身分先發,不過,他剛開賽時進攻手感不佳,籃下、外線皆難得手,直到比賽過去三分鐘後,才靠著超過220公分的身高,在兩人看管下打板得分。

然而,溫班亞瑪的進攻並沒有就此加溫,整場比賽13投僅2中,三分球則是6中1,再加上4次全進的罰球,整場僅得9分,可說是差強人意。不過,溫班亞瑪在防守端表現優異,不僅摘下8個籃板,還賞了黃蜂5個火鍋,其中一次對象還是米勒,但也曾被瓊斯(Kai Jones)變成隔扣背景。

賽後受訪時,溫班亞瑪表示自己還在適應比賽,「因為是首戰的關係,下次會更進步,希望每場比賽都能變更好。」至於屢屢被拿來和榜眼米勒做比較,他則回應:「米勒完全值得第二順位,作為新秀,我們不知道未來會發生什麼,但我為他獻上最大的祝福。」另外,他在賽後記者會上也坦言:「我不太知道自己在場上的時候在幹嘛,但我一直在試著學習。」

