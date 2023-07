NBA／柯瑞感性送別波爾 歡迎新隊友保羅：等不及一起打球了！

保羅交易案在昨天正式成立,代表波爾(Jordan Poole)確定離開勇士、前往巫師,在這同時,前任老大哥柯瑞(Stephen Curry)也在此時才在社群上傳影片為他送上最後祝福,並對波爾說「永遠是你的粉絲」。

由於在美國時間7/7前,交易均只能算口頭協議,球員在這之前無法發表意見,因此柯瑞無法在第一時間表達對波爾的感受。而在交易正式生效後,柯瑞也很快於IG上傳限時動態祝福這位小老弟,「交易終於塵埃落定了,我感覺應該可以在這邊,表達我這四年來對波爾的感激。」

接著柯瑞開始回顧波爾入行以來的蛻變,「你是個冠軍,在眾人面前成長。即便在新人年還很生澀,遇到了些傷病。第二年,你在G聯盟找到打球方式,上到NBA後幫我們獲得了15勝5負,又在第三年幫我們贏得了獎盃。這個賽季,你則一路奮戰到了最後。」

最後柯瑞表達未來將和波爾成為對手的喜悅,「等不及要看你綻放了,兄弟!等不及要看你在自己的位置上發光了!明顯地,我很期待與你競爭,但不論你扮演什麼角色,我都是你的粉絲,祝你好運!」

雖然失去了波爾,但勇士也迎來了名人堂級控衛保羅(Chris Paul)繼續拚冠,對於這名過去是死對頭的新隊友,柯瑞展開了雙臂,「兄弟,等不及要跟你一起打球了!跟我們同隊會很不一樣,但我們上吧!」

Stephen Curry gives Jordan Poole a heartfelt message and welcomes CP3 to the team



via IG story pic.twitter.com/5mBkH8ydZI