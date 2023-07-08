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NBA／柯瑞感性送別波爾 歡迎新隊友保羅：等不及一起打球了！

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞曾和波爾一同拿下冠軍。 美聯社
柯瑞曾和波爾一同拿下冠軍。 美聯社

保羅交易案在昨天正式成立，代表波爾（Jordan Poole）確定離開勇士、前往巫師，在這同時，前任老大哥柯瑞（Stephen Curry）也在此時才在社群上傳影片為他送上最後祝福，並對波爾說「永遠是你的粉絲」。

由於在美國時間7/7前，交易均只能算口頭協議，球員在這之前無法發表意見，因此柯瑞無法在第一時間表達對波爾的感受。而在交易正式生效後，柯瑞也很快於IG上傳限時動態祝福這位小老弟，「交易終於塵埃落定了，我感覺應該可以在這邊，表達我這四年來對波爾的感激。」

接著柯瑞開始回顧波爾入行以來的蛻變，「你是個冠軍，在眾人面前成長。即便在新人年還很生澀，遇到了些傷病。第二年，你在Ｇ聯盟找到打球方式，上到NBA後幫我們獲得了15勝5負，又在第三年幫我們贏得了獎盃。這個賽季，你則一路奮戰到了最後。」

最後柯瑞表達未來將和波爾成為對手的喜悅，「等不及要看你綻放了，兄弟！等不及要看你在自己的位置上發光了！明顯地，我很期待與你競爭，但不論你扮演什麼角色，我都是你的粉絲，祝你好運！」

雖然失去了波爾，但勇士也迎來了名人堂級控衛保羅（Chris Paul）繼續拚冠，對於這名過去是死對頭的新隊友，柯瑞展開了雙臂，「兄弟，等不及要跟你一起打球了！跟我們同隊會很不一樣，但我們上吧！」

勇士 柯瑞 保羅 波爾

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